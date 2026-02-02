Le opposizioni di Terni chiedono chiarezza sul ruolo di Gianluca Cantergiani. Dopo aver incontrato il Segretario generale, i consiglieri hanno depositato un’interpellanza pubblica rivolta al Sindaco Massari, chiedendo spiegazioni sui compiti effettivi dell’ex esponente del Pd e sul suo coinvolgimento nella gestione degli atti del Comune. La polemica non si ferma, e ora si aspettano risposte ufficiali.

Non si spengono i riflettori sul caso Cantergiani. Tutti i consiglieri comunali di opposizione, dopo avere chiesto ed ottenuto un colloquio con il Segretario generale Marengo, hanno infatti depositato un’interpellanza pubblica rivolta al Sindaco Massari per chiedere chiarimenti puntuali sui compiti effettivamente svolti da Gianluca Cantergiani, ex capogruppo e ex segretario cittadino del Partito Democratico, e sul suo coinvolgimento nella gestione e nel coordinamento degli atti consiliari. Il colloquio era collegato al ruolo del dottor Cantergiani rispetto alla gestione degli atti consiliari ed in maniera specifica degli accessi agli atti cui risultava, secondo i consiglieri di opposizione, che Cantergiani avesse accesso e potesse gestire la tempistica delle risposte. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il caso Cantergiani. Le opposizioni si uniscono : "Il suo ruolo sia chiarito"

