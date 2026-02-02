Il Comune di Sesto è stato condannato dal Tar Lombardia a pagare oltre 120mila euro di risarcimento. La sentenza arriva dopo che la ristrutturazione di un capannone in un palazzo è stata considerata legittima. Gli oneri versati alle casse pubbliche sono stati giudicati superiori a quanto previsto, e ora il Comune dovrà restituire la somma.

Oltre 120mila euro di risarcimento: gli oneri versati alle casse pubbliche sono più del dovuto, secondo una sentenza del Tar Lombardia che ha condannato il Comune. Per il tribunale amministrativo, gli uffici di piazza della Resistenza hanno chiesto una somma extra senza applicare gli sconti destinati alle ristrutturazioni. Un giudizio che va in opposizione a quanto sta uscendo dai processi milanesi di questi mesi. Il ricorso è stato proposto da Elite Immobiliare srl e chiede l’annullamento del provvedimento del Suap che autorizzava un intervento di ristrutturazione edilizia in via Boccaccio, determinava gli oneri urbanizzativi e il costo di costruzione in 162. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il capannone diventa un palazzo. Per il Tar è una ristrutturazione. Condannato il Comune di Sesto

Il Comune di Milano ha emesso il primo ordine di demolizione nell’ambito dell’inchiesta urbanistica, riguardante il progetto di via Fauchè.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

