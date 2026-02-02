Il Cammino del sale si rinnova l’antico omaggio alla Madonna del Fuoco di Forlì

Anche quest’anno, i salinari di Cervia rinnovano il loro legame con la Madonna del Fuoco di Forlì. La comunità si prepara a celebrare l’antico omaggio alla patrona, tradizione che si ripete il 4 febbraio, come da decenni. Un momento di fede e identità che unisce le due città in una storia che si tramanda nel tempo.

Anche quest’anno si rinnova il profondo legame storico, religioso e identitario che unisce la comunità dei salinari di Cervia alla Madonna del Fuoco, patrona della città di Forlì e celebrata il 4 febbraio di ogni anno. Il Gruppo Culturale Civiltà Salinara ripropone il tradizionale “Cammino del Sale”, facendo rivivere l’antico pellegrinaggio con cui, fin dal XVII secolo, i salinari rendevano omaggio alla Madonna, da loro venerata come speciale protettrice. Con questa iniziativa culturale e di valorizzazione della memoria storica, il Gruppo Culturale Civiltà Salinara conferma il proprio impegno nel mantenere viva la storia dei salinari e trasmettere il significato profondo di un gesto antico alla comunità, un patrimonio secolare fatto di lavoro, spiritualità, solidarietà e tradizioni popolari.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Il Cammino del sale è una tradizione che unisce Cervia e Forlì in un pellegrinaggio dedicato alla Madonna del Fuoco.

A Forlì, in una giornata di sole tiepido, i bambini hanno preso parte alla tradizionale Fiorita dei Bambini.

