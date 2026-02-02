Il calore della fiamma olimpica scalda tutto il lago | il viaggio della torcia

Questa domenica, il lago di Lecco ha vissuto una giornata speciale. La fiamma olimpica ha attraversato i territori che si affacciano sul Lario, passando da Colico fino al centro della città. La torcia ha anche solcato le acque del lago, portando un’energia nuova e un senso di festa tra i cittadini. Un viaggio che ha coinvolto tutti, dai più giovani agli anziani, e che ha reso ancora più vivo il cuore di questa zona.

Decine e decine di tedofori hanno portato la fiamma da Colico a Lecco. Ora tocca a Merate Giornata emozionante per tutto il lago di Lecco, quella di domenica 1 febbraio. Da Colico al capoluogo, la fiamma olimpica ha baciato i territori che si affacciano sul Lario, solcando anche le sue acque in battello. La tappa 56 del viaggio nazionale di Milano Cortina 2026 ha regalato emozioni dal mattino alla sera in una giornata che rimarrà nella storia. Da Colico a Lecco, passando per Mandello del Lario e Abbadia Lariana, migliaia di persone hanno accolto il fuoco sacro dei Giochi invernali in un crescendo di partecipazione che ha trasformato la giornata in una grande festa collettiva all'insegna dei valori olimpici.

