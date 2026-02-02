Il calciomercato l’invasione dei guru e il confine tra giornalismo e intrattenimento

Il calciomercato di oggi si è trasformato in un vero e proprio spettacolo, tra voci, smentite e numeri che cambiano di giorno in giorno. Chi lo segue sa bene come siano cambiate le regole del gioco, e quanto spesso si confonda tra notizie vere e rumors di intrattenimento. Negli anni ’70, David Messina ha rivoluzionato tutto, creando il modello di rapporto diretto tra giornalisti, agenti e club che ancora oggi fa scuola. Da allora, il confine tra informazione e intrattenimento si è fatto sempre più sottile,

Negli Anni 70 David Messina, giornalista della Gazzetta dello sport, fu l'inventore del calciomercato per come lo conosciamo ora, quello del rapporto confidenziale con operatori, agenti, direttori sportivi, calciatori e intermediari vari, e della narrazione romanzata di cessioni e acquisti più o meno realistici. Girava, Messina, come un re nelle stanze dell'hotel Gallia di Milano, durante le finestre dedicate ai trasferimenti, stagione dopo stagione. Ma il genere "calciomercato", giornalisticamente, rimaneva comunque una nicchia riservata che si illuminava solo poche settimane all'anno, con quel celebre tabellone acquisti-cessioni pubblicato in estate sulle pagine della Gazzetta.

