Il calciomercato dell’Inter si è chiuso e Frattesi resta

Da ilnerazzurro.it 2 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Inter ha ufficialmente chiuso il calciomercato senza cedere Davide Frattesi. L’ex Sassuolo si è mostrato in campo nell’ultima partita, indossando la maglia da titolare, e ha dato una risposta chiara alle voci di mercato che lo volevano lontano dai nerazzurri.

Calciomercato dell’Inter. Alla fine Davide Frattesi resta all’Inter e la maglia da titolare indossata nell’ultima gara è stata la risposta più eloquente alle voci di mercato. A confermarlo è stato lo stesso Cristian Chivu, che ha chiarito la posizione del club: “ Davide è un giocatore dell’Inter ed è una risorsa importante per la rosa. Deve continuare a dimostrarlo, ma crediamo nelle sue qualità. Nel finale di stagione avremo bisogno di lui al massimo della condizione per alzare il livello in alcune partite ”. Il calciomercato dell’Inter è concluso. Il mercato, di fatto, ha fatto il resto. Il Liverpool non ha mai aperto alla possibilità di un prestito per Curtis Jones, chiudendo sul nascere ogni ipotesi di incastro.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.itImmagine generica

Calciomercato Inter, Frattesi resta un'idea per la Juventus: prezzo, formula e il nodo Spalletti

Il calciomercato dell'Inter ruota attorno a Frattesi, ma la Juventus non molla la presa.

Calciomercato Inter, Frattesi torna in campo ma il futuro resta in bilico tra Italia e estero

Dopo il suo ritorno in campo contro il Lecce, Davide Frattesi si trova al centro di diverse ipotesi di mercato.

