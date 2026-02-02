Il calciomercato dell’Inter si è chiuso e Frattesi resta

L’Inter ha ufficialmente chiuso il calciomercato senza cedere Davide Frattesi. L’ex Sassuolo si è mostrato in campo nell’ultima partita, indossando la maglia da titolare, e ha dato una risposta chiara alle voci di mercato che lo volevano lontano dai nerazzurri.

Calciomercato dell’Inter. Alla fine Davide Frattesi resta all’Inter e la maglia da titolare indossata nell’ultima gara è stata la risposta più eloquente alle voci di mercato. A confermarlo è stato lo stesso Cristian Chivu, che ha chiarito la posizione del club: “ Davide è un giocatore dell’Inter ed è una risorsa importante per la rosa. Deve continuare a dimostrarlo, ma crediamo nelle sue qualità. Nel finale di stagione avremo bisogno di lui al massimo della condizione per alzare il livello in alcune partite ”. Il calciomercato dell’Inter è concluso. Il mercato, di fatto, ha fatto il resto. Il Liverpool non ha mai aperto alla possibilità di un prestito per Curtis Jones, chiudendo sul nascere ogni ipotesi di incastro.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Approfondimenti su Inter Calciomercato

Il calciomercato dell’Inter ruota attorno a Frattesi, ma la Juventus non molla la presa.

Dopo il suo ritorno in campo contro il Lecce, Davide Frattesi si trova al centro di diverse ipotesi di mercato.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Calciomercato Inter, nuova svolta Frattesi scambio alla pari

Ultime notizie su Inter Calciomercato

Argomenti discussi: Liberarsi di Luis Henrique, completare l'assalto a Perisic: le mosse dell'Inter sulle fasce; Inter, il punto a centrocampo tra Jones e Frattesi; Calciomercato in diretta: Napoli e Roma su Sulemana. Inter vicina a Diaby, ma Perisic si allontana; Leon Jakirovi? è un nuovo giocatore dell'Inter U23.

Il tifoso dell’Inter che ha lanciato il petardo verso Audero ha perso 3 dita, poi è stato picchiatoUn tifoso ha lanciato un petardo verso Audero in Cremonese-Inter. Quell’uomo, rapidamente individuato dai tifosi della curva nerazzurra, successivamente ha perso tre dita provando a lanciare un altro ... fanpage.it

Calcio, chi è il tifoso dell'Inter che lancia un petardo ad Audero e perde alcune ditaI fatti: siamo nella partita contro la Cremonese, ma dalla curva dell'Inter, un ultrà lancia un petardo, non di poco conto, che sfiora l’ex nerazzurro Emil Audero - ora portiere della Cremonese - che ... msn.com

Queste le parole di Marotta in merito al calciomercato dell’Inter Alla squadra nerazzurra servirebbero rinforzi ©Image Photo Agency #calcio #football #marotta #inter - facebook.com facebook

Inter, Frattesi parte se arriva Jones: le news di calciomercato #SkySport #SkyCalciomercato x.com