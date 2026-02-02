Il buon momento Il derby al Camposanto Zona playout più lontana
Il derby tra Castelnuovo e Camposanto si gioca sotto il sole, con entrambe le squadre che cercano punti importanti per migliorare la posizione in classifica. Il Castelnuovo schiera i titolari, con Menozzi in porta e Gilioli in difesa, mentre in attacco punta su Bellentani, entrato nel finale al posto di Mazzoli. La partita si anima fin dai primi minuti, con occasioni da entrambe le parti. La zona playout si allontana per ora, ma entrambe le squadre devono continuare a lottare per evitare i guai.
castelnuovo 1 camposanto 2 CASTELNUOVO: Menozzi, Gilioli, Copertino (83’ Goldoni), Bellei Ponzi, Baroni, Manini, Ienna, Veneri (55’ Cantaroni), Carbone, Bellentani (83’ Mazzoli), Fontanesi. A disp: Ripesi, Giovanardi, Roveri, Lodi, Reggiani, Cavani. All: Casagrandi. V. CAMPOSANTO: Chiossi, Azindow, Cicero (65’ Natali), Mensha, Deliu, Malavasi, Denteh Kwajo (70’ Bortolazzi, 75’ Acanfora), Grazia A, Gripshi (81’ Mogavero), Stabellini (65’ Pjolla), Ofosu. A disp. Grazia G, Diozzi, Vitiello, Ndrejaj. All: Luppi Arbitro: Renzi di Imola Reti: 4’ Ofosu, 15’ Mensah, 43’ Ienna Note: al 34’ st Cantaroni sbaglia un rigore, ammoniti Carbone, Gilioli, Grazia, Stabellini, Pjolla Il derby conferma l’ottimo momento del Camposanto, che con la seconda vittoria di fila esce dalla zona playout, e quello nero del Castelnuovo (un punto in 5 gare) che viene staccato dalla Virtus. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Approfondimenti su Castelnuovo Camposanto
Dai posticipi non arrivano buone notizie. La zona playout è più vicina per i granata
Basket, Unieuro apre il girone di ritorno contro Cremona. Martino: "Dobbiamo fare di più per uscire dalla zona playout"
L'Unieuro Forlì affronta Cremona nel primo incontro del girone di ritorno, con l'obiettivo di migliorare la propria posizione in classifica.
Ultime notizie su Castelnuovo Camposanto
Argomenti discussi: ANDREA PICCONE IN EVIDENZA A GARMISCH – PARTENKIRCHEN; Sci di fondo, Coppa del Mondo: successo per Romele nella 6 km Interval Start; Serie A1 Femminile, Schio vince ancora. Continua il buon momento del Geas; Prosegue il buon momento del Corato: termina 0-0 al ‘Comunale’ contro il Virtus Palese.
Muric: Mi godo il buon momento col Sassuolo. Juve vicina in classifica, penso che la batteremoIl portiere del Sassuolo Arijanet Muric ha parlato in patria al podcast FFK, come riportato da SassuoloNews: Ogni volta che vengo a giocare per il mio Paese, do sempre il 100% perché amo la nostra ... tuttomercatoweb.com
Calcio a 5. Per il Futsal Torrita momento positivo. Oggi sfida a CampiContinua il buon momento per il Futsal Torrita che nell’arco di una settimana centra tre vittorie importanti, di cui due... Continua il buon momento per il Futsal Torrita che nell’arco di una ... lanazione.it
Gli anni che passano li posso mettere in freezer buon camposanto a me - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.