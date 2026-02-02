Il Bsc Arezzo vince il titolo toscano nella prima edizione del campionato di Baseball5

Il Bsc Arezzo si aggiudica il titolo toscano di Baseball5 nella prima edizione del campionato regionale. La squadra aretina ha iniziato bene la stagione, battendo gli avversari e assicurandosi il pass per le semifinali nazionali. È stata una partita combattuta, che ha dimostrato il buon livello della formazione locale, pronta a puntare più in alto.

Il Bsc Arezzo vince il titolo toscano di Baseball5 e conquista il pass per le semifinali nazionali. La nuova stagione della società aretina ha preso il via con il positivo debutto nel primo campionato federale di una disciplina sportiva che, sviluppando elementi di baseball e softball, viene giocata senza mazze e guantoni su campi di piccole dimensioni da squadre miste con cinque uomini e donne che si sfidano in partite brevi e dinamiche su tre tempi da quindici minuti. La prima edizione del campionato è iniziata con una fase regionale per definire le migliori realtà che, tra febbraio e marzo, potranno contendersi la vittoria del titolo italiano nella categoria Élite.

