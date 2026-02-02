Il boom dell' oro segnala allarme

L’oro torna a salire sui mercati, lasciando da parte le mode del momento. Quando succede, di solito è perché la fiducia negli strumenti finanziari che avevano preso il sopravvento in passato inizia a vacillare. Gli investitori guardano all’oro come un rifugio sicuro, e questa volta non fa differenza se il metallo prezioso era stato messo in ombra per un po’. La domanda è in aumento, e il prezzo dell’oro si muove di conseguenza.

L'oro non risponde alle mode. Quando torna al centro della scena lo fa sempre per la stessa ragione: perché la fiducia negli strumenti che lo avevano temporaneamente relegato ai margini inizia a incrinarsi. Non è una questione di panico, ma di prudenza. E oggi la prudenza è tornata ad avere un prezzo. Negli ultimi due anni il metallo giallo ha vissuto fasi di forte volatilità, con movimenti repentini che hanno disorientato il risparmiatore meno allertato e confermato, invece, le scelte di banche centrali e investitori più strutturati. Ma l'oro - che la scorsa settimana ha toccato quota 5.600 dollari l'oncia per poi ripiegare appena sotto quota 5.

