Il bambino che vaga da solo di notte per le strade della Brianza e il padre che in casa ha una serra di marijuana

Un bambino di dieci anni è stato trovato solo e impaurito nelle strade di Cermenate, nella Brianza, sabato sera. Il piccolo, visibilmente agitato e in lacrime, ha chiesto aiuto ai carabinieri, che sono intervenuti prontamente. Durante le verifiche, i militari hanno scoperto che il padre del bambino, residente nella stessa zona, teneva in casa una serra di marijuana. L’uomo è stato arrestato, mentre il bambino è stato preso in custodia dalle autorità.

Erano circa le 22.45 di sabato 31 gennaio quando - come riferisce QuiComo - in una strada del paese è scattato l’allarme: il minore si trovava a casa del papà, dove avrebbe dovuto trascorrere il fine settimana secondo gli accordi tra i genitori separati. Poco dopo l’arrivo, all’interno dell’abitazione sarebbe nato un diverbio. Il bambino, visibilmente spaventato, è riuscito ad allontanarsi da casa e a contattare la madre, che si trovava fuori città. È stata lei a chiamare il 112. I carabinieri della Radiomobile sono intervenuti trovando il bambino in strada, in forte stato di agitazione. Alla vista dei militari, il bambino ha cercato immediatamente protezione.🔗 Leggi su Monzatoday.it

