Il 7 febbraio scatta il convegno Empori solidali | quanta strada ancora da percorrere?

Il 7 febbraio si terrà a Parma il convegno “Empori solidali: quanta strada ancora da percorrere?”. L’evento si svolge al Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali dell’Università di Parma, dalle 9 alle 11. È organizzato da Centoperuno ODV – Emporio Market Solidale Parma, che intende discutere delle sfide e delle prospettive per gli empori solidali nella lotta contro la povertà.

Si svolgerà sabato 7 febbraio, dalle 9 alle 11, al Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali dell'Università di Parma (via Kennedy 6) il convegno Empori solidali: quanta strada ancora da percorrere? L'appuntamento è organizzato da Centoperuno ODV – Emporio Market Solidale Parma

