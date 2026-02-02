Il 7 febbraio scatta il convegno Empori solidali | quanta strada ancora da percorrere?

Il 7 febbraio si terrà a Parma il convegno “Empori solidali: quanta strada ancora da percorrere?”. L’evento si svolge al Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali dell’Università di Parma, dalle 9 alle 11. È organizzato da Centoperuno ODV – Emporio Market Solidale Parma, che intende discutere delle sfide e delle prospettive per gli empori solidali nella lotta contro la povertà.

Si svolgerà sabato 7 febbraio, dalle 9 alle 11, al Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali dell’Università di Parma (via Kennedy 6) il convegno Empori solidali: quanta strada ancora da percorrere? L’appuntamento è organizzato da Centoperuno ODV – Emporio Market Solidale Parma, insieme.🔗 Leggi su Parmatoday.it Approfondimenti su Empori Solidali Milan, senti Lewandowski: “Ho ancora tanti obiettivi. Non sto pensando a quale strada percorrere in futuro…” Tlon: «“Fiducia” è la parola del 2025 e indica la strada da percorrere per il 2026» Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Buon Viaggio (Share The Love) (Live25) Ultime notizie su Empori Solidali Argomenti discussi: Fontana di Trevi, dal 2 febbraio scatta ingresso a pagamento: saranno installate nuove recinzioni; Dal 30 gennaio al 1° febbraio scatta il Mondiale di Hulst: calendario e programma; Pensioni di febbraio, pagamento da lunedì 2. Scatta la rivalutazione, ma pesano tasse e conguagli; Fontana di Trevi, il Campidoglio: dal 2 febbraio scatta l'obbligo del ticket a due euro per i turisti. Bagnoli, scatta la rivolta contro i cantieri dell’America’s Cup: bloccata via DioclezianoNapoli– L’alba di Bagnoli si è accesa stamattina con la protesta della Rete No America’s Cup. Dalle ore 5:00, un presidio di manifestanti ha paralizzato lo snodo tra via Diocleziano e via Enea, ... cronachedellacampania.it Scatta una foto al frigo ordinato contro lo spreco alimentare- Scatta una foto al tuo frigo riordinato portando in prima fila il cibo in scadenza imminente. E' l'iniziativa promossa in occasione della 13esima Giornata nazionale di Prevenzione dello spreco ... ansa.it Vuoi imparare a potare l’olivo in modo corretto Ti aspettiamo il 20 e 21 febbraio da Emporio Verde Sollini! Iscrizione: 10€ convertibili in buono acquisto su spesa minima 50€ Info e iscrizioni: 3351316711 - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.