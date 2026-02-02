Quasi un terzo degli sviluppatori di videogiochi ha perso il lavoro negli ultimi due anni. Un calo improvviso in un settore che sembrava in forte crescita e pieno di opportunità. La situazione sta spingendo molti professionisti a cercare nuove strade, mentre le aziende cercano di riorganizzarsi di fronte a queste perdite significative.

Oggi, in un settore che negli ultimi anni si era presentato come uno dei più dinamici e promettenti del panorama tecnologico, emerge un dato allarmante: quasi un terzo degli sviluppatori di videogiochi ha perso il lavoro negli ultimi due anni. Il dato, raccolto da un’indagine annuale condotta in occasione della Game Developers Conference, coinvolge oltre duemila professionisti e rivela un quadro di profonda instabilità nel mercato videoludico. Il 28% dei partecipanti al sondaggio ha dichiarato di essere stato licenziato tra il 2024 e il 2025, con una concentrazione ancora più alta negli Stati Uniti, dove la percentuale sale al 33%. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Il 28% degli sviluppatori di videogiochi è stato licenziato negli ultimi due anni

