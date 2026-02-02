Il 2 febbraio è il giorno della Candelora | tra fede tradizione e proverbi popolari

Il 2 febbraio si celebra la Candelora, una festa che mescola fede e tradizione. In tutta Italia si accendono candele e si rispettano vecchi proverbi. La giornata richiama le persone in chiesa e nelle piazze, dove si svolgono riti antichi ancora vivi. La celebrazione attira credenti e curiosi, che vogliono mantenere vivo un rito che dura da secoli.

Il 2 febbraio si celebra la Candelora, una delle ricorrenze più antiche e affascinanti del calendario cristiano, sospesa tra spiritualità, riti della luce e tradizione popolare. La festa della Candelora ricorda la Presentazione di Gesù al Tempio e la Purificazione della Vergine Maria, eventi narrati nel Vangelo di Luca, quaranta giorni dopo il Natale. Da qui la data simbolica del 2 febbraio, che chiude ufficialmente il ciclo natalizio. Il significato della luce Il nome “Candelora” deriva dal latino candelorum, ovvero candele. Durante la liturgia, infatti, avviene la tradizionale benedizione delle candele, simbolo di Cristo “luce per illuminare le genti”. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Il 2 febbraio si avvicina e con esso la tradizionale festa della Candelora, che ricorda la Presentazione di Gesù al Tempio.

Oggi è il giorno della Candelora, una festa che si celebra in tutta Italia e che ha radici antiche.

2 Febbraio, giorno della Candelora. Abbiamo trovato questo detto popolare in rete: lo conoscevate Da noi comunque è grigio e fa freddo. Buona giornata! #cuorfolletto #portalebambini #educationispower #buongiorno - facebook.com facebook

Candelora – 2 febbraio Cristo è la luce del mondo. Anche quando l’inverno sembra lungo, la luce cresce e apre alla speranza. Accendere una candela è credere che il buio non ha l’ultima parola. #Candelora #Luce #Speranza x.com