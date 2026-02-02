Iguane congelati si staccano dagli alberi in Florida durante ondata di gelo senza precedenti
Un’ondata di gelo senza precedenti ha colpito la Florida, portando a una scena insolita: migliaia di iguane si sono staccate dagli alberi e sono cadute al suolo in stato di torpore. Le temperature basse hanno sorpreso gli animali, che di solito si rifugiano tra i rami, e ora sono stati trovati ovunque sui marciapiedi e nelle strade. La gente si affretta a evitare le zone più fredde per non rischiare di entrare in contatto con questi rettili congelati.
Un’ondata di gelo senza precedenti ha colpito la Florida, provocando un fenomeno insolito: migliaia di iguane, animali endemici del sud degli Stati Uniti, si sono staccati dagli alberi cadendo al suolo in stato di torpore. Le temperature, scese a livelli record per la regione — con minime intorno ai due gradi Celsius — hanno superato di gran lunga i valori medi storici, creando condizioni estreme per specie tropicali. L’evento, avvenuto in diverse aree della penisola, ha sorpreso sia la popolazione locale che le autorità ambientali. Gli iguane, abituati a climi caldi e umidi, non sono in grado di regolare autonomamente la temperatura corporea, e il brusco calo ha causato un’immobilità quasi totale, simile a uno stato di ibernazione forzata. 🔗 Leggi su Ameve.eu
