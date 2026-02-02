Ieri in Campania | bus turistico prende fuoco paura per i passeggeri

Ieri in Campania un bus turistico ha preso fuoco nel vano motore, mentre era in viaggio verso Matera. Per fortuna, i passeggeri sono riusciti a scendere in tempo e nessuno si è fatto male. L’incendio ha causato caos e paura tra i turisti, ma le autorità stanno già facendo i controlli per capire cosa abbia scatenato le fiamme.

Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, domenica 1 febbraio 2026. Avellino – Poteva trasformarsi in tragedia una gita a Matera: un bus pieno di turisti ha preso fuoco nel vano motore. Il bus turistico era partito da Napoli e diretto a Matera ha preso fuoco questa mattina lungo l’autostrada  A16 Napoli-Canosa, lungo il tratto irpino. ( LEGGI QUI ) Benevento – “Ladri di salute: così sono stato ingannato con il trucco delle finte visite”. È questo il titolo del servizio-inchiesta andato in onda questa sera a ‘ Fuori dal Coro ’, dedicato all’ospedale  San Pio  di  Benevento. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

