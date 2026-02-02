Idraulici in missione | il viaggio di due tecnici che raccontano l’Antartide in chiave umana e ambientale

Due idraulici italiani, Ciro e Gino, sono partiti per l’Antartide, non per un film o un’avventura, ma per un intervento reale. Sono loro i protagonisti di una missione inaspettata, che mette in primo piano il loro lavoro e le sfide di un continente così estremo. Partiti con poche certezze, affrontano condizioni dure e rischiose, ma portano avanti un compito importante, raccontando l’Antartide da una prospettiva umana e ambientale.

Due idraulici italiani, Ciro e Gino, diventano i salvatori del pianeta in un’azione che sfugge al fantastico per entrare nel cuore della realtà. Il 13 febbraio 2026, alle ore 20.00, presso Manifatture Knos a Lecce, va in scena *Antartide*, uno spettacolo teatrale che racconta una storia impossibile, ma profondamente umana. I due protagonisti, interpretati da Simone Miglietta e Alessandro Persichella, non sono supereroi né esperti di clima: sono semplici lavoratori, napoletano e siciliano, che gestiscono una piccola ditta di servizi in Brooklyn. La loro vita, segnata da errori, scherzi e clienti insoddisfatti, cambia all’improvviso quando vengono chiamati dal Ministero delle Politiche Ambientali per un’operazione segreta. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Idraulici in missione: il viaggio di due tecnici che raccontano l’Antartide in chiave umana e ambientale Approfondimenti su Idraulici Antartide Due idraulici, un pianeta da salvare - “Antartide” di Miglietta e Persichella arriva a Lecce Due idraulici italiani, un po’ pasticcioni, diventano improvvisamente gli ultimi eroi per salvare il pianeta. Antartide, la rompighiaccio Laura Bassi inizia missione scientifica Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Idraulici Antartide Argomenti discussi: LECCE DUE IDRAULICI, UN PIANETA DA SALVARE - ANTARTIDE di Miglietta e Persichella. Due idraulici, un pianeta da salvare - Antartide di Miglietta e Persichella arriva a LecceCosa succede quando due idraulici italiani un po’ pasticcioni diventano l’ultima speranza per salvare la Terra? Nasce ANTARTIDE, il nuovo spettacolo di Fraume Teatro (LE) in coproduzione con P9Azioni ... lecceprima.it HISTORY 1 FEBBRAIO 2003 Lo Space Shuttle Columbia si disintegra nell'atmosfera, sopra il Texas e la Louisiana, durante il volo di rientro dalla sua ventottesima missione (STS-107). Tutti e sette gli astronauti muoiono nell'incidente. Lo Space Shuttle Colum - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.