Icardi Juventus sfuma definitivamente l’approdo del bomber argentino a Torino Le ultimissime sulla trattativa

La trattativa tra Icardi e la Juventus è ormai ufficialmente sfumata. Dopo settimane di voci e indiscrezioni, sembra che il trasferimento del bomber argentino a Torino non si farà più. La società bianconera non ha ancora confermato i dettagli, ma le fonti vicine alla trattativa parlano di un accordo saltato all’ultimo minuto. Icardi resterà quindi in attesa di nuove opportunità altrove.

ormai saltata. Nel corso delle ultime ore per rafforzare l'attacco della Juventus è stato fatto con forza il nome di Mauro Icardi. Il bomber argentino, ex capitano dell'Inter, è stato accostato prepotentemente alla Vecchia Signora dall'ambiente di calciomercato. LE ULTIME DI MERCATO JUVE La pronta smentita è arrivata però dagli esperti. Matteo Moretto, sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha così parlato di questa trattativa. LE PAROLE DI MORETTO – «Non ci risulta che sia mai realmente decollato il discorso Icardi.

