Icardi Juventus Biasin fa chiarezza | Lo ha cercato eccome Il sogno di Mauro è uno solo

Fabrizio Biasin ha confermato che Mauro Icardi voleva davvero trasferirsi alla Juventus. Durante la trasmissione di Pressing, il giornalista ha detto chiaramente che il club bianconero lo ha cercato, e Icardi sognava da tempo di indossare la maglia juventina. La trattativa, però, resta ancora tutta da definire.

Nei giorni scorsi si è riaccesa la voce di un possibile ritorno di Mauro Icardi in Italia, questa volta con la maglia della Juventus.

Recenti dichiarazioni hanno riacceso la tensione tra Mauro Icardi e Wanda Nara, con accuse reciproche che hanno attirato l’attenzione dei media.

