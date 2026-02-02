Mauro Icardi non arriverà mai alla Juventus. Giorgio Chiellini, che ricopre il ruolo di direttore strategico nel settore calcio della squadra, ha smontato ogni possibilità con un sorriso. La voce di un possibile trasferimento si è subito raffreddata, lasciando i tifosi della Juve senza speranze.

Mauro Icardi non vestirà mai la maglia della Juventus. La notizia, che ha acceso i sogni dei tifosi negli ultimi giorni, è stata definitivamente chiusa da Giorgio Chiellini, direttore strategico del settore calcio della Vecchia Signora. In un’intervista rilasciata ai microfoni di Dazn in vista della partita di domenica contro il Parma, Chiellini ha messo un punto fermo su un’ipotesi che stava prendendo piede in rete e nei forum: l’arrivo dell’attaccante argentino non è in programma, né tantomeno in discussione. Le sue parole, seppur rilassate, sono state nette: «Non c’è stato niente di più» dopo la citazione di Icardi durante la conferenza stampa del tecnico, che aveva alimentato le voci di mercato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Icardi in bianconero? Chiellini smentisce con un sorriso: “Non è questione di mercato, ma di cuore”

Approfondimenti su Icardi Juventus

Ultime notizie su Icardi Juventus

