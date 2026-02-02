Icardi in bianconero? Chiellini smentisce con un sorriso ma il mercato resta in attesa di sorprese

Mauro Icardi non vestirà la maglia della Juventus. La conferma arriva da Giorgio Chiellini, che con un sorriso ha liquidato le voci di mercato. La società bianconera non ha intenzione di fare ulteriori acquisti in attacco e il mercato resta aperto a possibili sorprese.

Mauro Icardi non vestirà la maglia della Juventus. La notizia, che ha scosso i tifosi nelle ultime ore, è stata ufficialmente smentita da Giorgio Chiellini, direttore del calcio strategico della squadra torinese. L'ex capitano bianconero ha rilasciato dichiarazioni in esclusiva a Dazn in vista della partita di domenica 1 febbraio contro il Parma, chiarendo con assoluta nettezza che il nome del centravanti argentino non figura tra i progetti della società per il mercato in corso. Le voci circolate dopo una frase del tecnico in una conferenza stampa – in cui si era accennato a un possibile rinforzo in attacco – si sono rivelate una mera suggestione, senza alcun fondamento concreto.

