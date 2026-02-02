Icardi alla Juve | ecco come è nata davvero l’idea Chiellini e Spalletti smentiscono ma per Tuttosport non è da escludere

L’ipotesi di vedere Mauro Icardi alla Juventus torna a fare rumore. La notizia circola da giorni, anche se Chiellini e Spalletti hanno subito smentito ogni trattativa. Tuttosport però non esclude che possa esserci una sorpresa all’ultimo minuto, lasciando aperta la porta a un possibile colpo di mercato.

Icardi alla Juve: ecco come è nata davvero l'idea. Chiellini e Spalletti smentiscono ma per Tuttosport la sorpresa last minute non è da escludere. La penultima giornata di mercato in casa Juventus è stata scossa da un nome che evoca gol e suggestioni infinite: Mauro Icardi. Quello che era iniziato come un semplice incontro tecnico tra la dirigenza bianconera e l'agente Letterio Pino per discutere il futuro del giovane Alvin Okoro (classe 2005, rientrato dal prestito alla Next Gen per approdare alla Juve Stabia), si è trasformato in un vertice sul futuro del bomber argentino. A svelarlo è Tuttosport.

L’arrivo di Khephren Thuram all’Inter potrebbe rappresentare una mossa strategica per facilitare il trasferimento di Davide Frattesi alla Juventus.

Romano: Icardi proposto alla Juventus. I bianconeri hanno una base di accordo con il Psg per Kolo Muani, ma il Tottenham…Fabrizio Romano, sul suo canale YouTube, ha dato alcuni aggiornamenti in merito all'interesse della Juventus per Mauro Icardi: Cosa sta succedendo tra la Juventus e Mauro Icardi? tuttojuve.com

Icardi alla Juve? Rimbalza dalla Turchia la disponibilità del bomber a vestire bianconero. Ottolini valuta la fattibilità dell’operazione last minuteIcardi alla Juve? Rimbalza dalla Turchia la disponibilità del bomber a vestire bianconero. Ottolini valuta la fattibilità dell’operazione last minute Dopo aver incassato il passaggio di Jean-Philippe ... juventusnews24.com

