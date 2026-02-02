i vincitori e le foto dei grammy

Nella notte dei Grammy, Bad Bunny si aggiudica il premio per il disco dell'anno, mentre Billie Eilish vince come miglior canzone. La cerimonia ha visto premi e riconoscimenti per alcuni dei nomi più noti della musica internazionale. I vincitori sono saliti sul palco tra applausi e sorrisi, mentre le foto dei momenti più belli circolano sui social. La serata si è conclusa con un record di emozioni e riconoscimenti ai grandi artisti del momento.

Nella notte sono stati assegnati i Grammy, i più importanti premi dell’industria discografica statunitense. I Grammy si basano su una valutazione che tiene in grande considerazione sia i risultati di vendite sia la popolarità. Il premio per il miglior disco dell’anno lo ha vinto il cantante portoricano Bad Bunny, con Debí tirar más fotos: è il primo artista di lingua spagnola a vincere il premio per il miglior disco nelle 68 edizioni dei Grammy. La cantante Billie Eilish ha vinto invece il premio per la miglior canzone dell’anno, con Wildflower, mentre Olivia Dean è stata premiata come migliore nuova artista. 🔗 Leggi su Ilpost.it

La notte tra l’1 e il 2 febbraio 2026, la Crypto di Los Angeles ha visto la cerimonia dei Grammy Awards 2026.

