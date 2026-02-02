I treni sono garantiti ma non partono | decine di studenti lasciati a terra

Questa mattina, decine di studenti sono rimasti a piedi sulle stazioni di Sondrio. Nonostante i treni siano garantiti, molti non sono partiti a causa dello sciopero proclamato dall'Orsa. La situazione si è rivelata più grave del previsto, con disagi che hanno lasciato molti ragazzi in attesa e senza alternative.

Che, nella giornata odierna, ci potessero essere disagi, visto lo sciopero proclamato dall'Orsa, era ampiamente prevedibile, ma, ancora una volta i disservizi hanno superato quanto immaginato e temuto dagli utenti delle linee ferroviarie della provincia di Sondrio.

