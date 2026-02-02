I sostenitori del Sì battano un colpo
Gli italiani si preparano a votare il 24 marzo e il clima si fa sempre più incerto. Due mesi fa, molti pensavano che il No avrebbe dominato, ma oggi la realtà potrebbe cambiare. La campagna pro-No fatica a convincere, mentre il Sì guadagna terreno. I sostenitori del
Può vincere il No? Due mesi fa avrei risposto: neanche a parlarne. Oggi dico che il rischio c'è. Il 24 marzo? Non mi sorprenderebbe una vittoria del Sì, se la propaganda pro-No procedesse come sta facendo. Paranoia o fondata preoccupazione? Eppure, nei sondaggi il SÌ è ampiamente in vantaggio, espresso non solo dall'elettorato di centrodestra ma pure da oltre un terzo di Pd e 5S. A conferma della sensazione iniziale che la riforma sarebbe passata senza problemi. Però il 22 e 23 marzo non è un sondaggio telefonico. No, lì ci devi andare di persona e questo potrebbe fare tanta differenza. Ma non è solo questione di pigrizia, c'è di più. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Approfondimenti su Sì No
ICE si ritira da Minneapolis ma sarà a Milano per le Olimpiadi: i sovranisti italiani battano un colpo
L'ICE ha deciso di lasciare Minneapolis, ma sarà presente a Milano durante le Olimpiadi.
Fedez e il referendum sulla giustizia: “Io testimonial del sì? Porcheria infondata, sul mio podcast ci sono solo sostenitori del no”
Fedez ha chiarito la sua posizione sul referendum sulla giustizia, precisando di non essere testimonial del sì e di aver ospitato nel suo podcast solo sostenitori del no.
Ben Habib UNLEASHES on UK's Religious WAR – De-platforming, Tommy Robinson Rallies & Islamophobia
Ultime notizie su Sì No
Argomenti discussi: Referendum sulla riforma costituzionale in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare; Perché il video di Barbero sul referendum è diventato un caso politico; Referendum giustizia: le ragioni del Sì; Riforma della Giustizia, anche a Brescia la sfida tra Sì e No sarà tutta politica.
I sostenitori del Sì battano un colpoPuò vincere il No? Due mesi fa avrei risposto: neanche a parlarne. Oggi dico che il rischio c'è. Il 24 marzo? Non mi sorprenderebbe una vittoria del Sì, se la propaganda pro-No procedesse come sta ... ilgiornale.it
«Una giustizia giusta per tutti». A Vibo si riuniscono i sostenitori del SìAd aprire l'iniziativa, promossa da Forza Italia, il segretario provinciale Michele Comito: «Riforma necessaria per il bene dei cittadini» ... corrieredellacalabria.it
Oltre 300 firme in poche ore. Il primo gazebo della Lega di Cinisello Balsamo è stato un grande successo: una risposta chiara e forte dei cittadini a sostegno della legge antimaranza. Un grazie sincero ai militanti, ai sostenitori e a tutti i cittadini che sono interve - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.