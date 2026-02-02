I sostenitori del Sì battano un colpo

Gli italiani si preparano a votare il 24 marzo e il clima si fa sempre più incerto. Due mesi fa, molti pensavano che il No avrebbe dominato, ma oggi la realtà potrebbe cambiare. La campagna pro-No fatica a convincere, mentre il Sì guadagna terreno. I sostenitori del

Può vincere il No? Due mesi fa avrei risposto: neanche a parlarne. Oggi dico che il rischio c'è. Il 24 marzo? Non mi sorprenderebbe una vittoria del Sì, se la propaganda pro-No procedesse come sta facendo. Paranoia o fondata preoccupazione? Eppure, nei sondaggi il SÌ è ampiamente in vantaggio, espresso non solo dall'elettorato di centrodestra ma pure da oltre un terzo di Pd e 5S. A conferma della sensazione iniziale che la riforma sarebbe passata senza problemi. Però il 22 e 23 marzo non è un sondaggio telefonico. No, lì ci devi andare di persona e questo potrebbe fare tanta differenza. Ma non è solo questione di pigrizia, c'è di più. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

