I protagonisti Brown | Bravi ad adattarci a ogni situazione

Questa mattina, la squadra ha iniziato la partita con energia e determinazione. Brown ha commentato che sono riusciti a adattarsi a ogni situazione e a partire molto bene. Priftis ha invece sottolineato come siano stati bravi a gestire alcune difficoltà, in particolare nella sfida contro Cantù, e a sfruttare al massimo le proprie capacità. La squadra si prepara ora per le prossime sfide, convinta di aver messo in campo tutto quello che serve per fare bene.

Siamo riusciti a partire molto bene, a differenza che con Cantù - dice Dimitris Priftis - dovevamo gestire questo fattore e l'abbiamo fatto al meglio. Abbiamo giocato un match serio per la maggior parte del tempo, e nel momento in cui grazie alle tattiche difensive preparate da coach Kastritis, la gara sembrava poter cambiare direzione, siamo stati composti e abbiamo segnato buoni tiri, cosa che ci ha consentito di tenere la barca in equilibrio e, alla fine, ha fatto la differenza. Stephen Brown parla di "vittoria importante, su un campo difficile, contro una squadra che aveva vinto a Milano. Possiamo davvero sorridere.

