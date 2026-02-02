I nullatenenti evasori totali con il conto in Irlanda

Gli investigatori hanno scoperto che alcuni cosiddetti nullatenenti, che si presentavano come senza patrimoni, in realtà gestivano un giro di consulenze per aste immobiliari. Si tratta di persone che, apparentemente prive di beni, avevano in realtà attività economiche nascoste e conti all’estero, in Irlanda. La scoperta arriva dopo mesi di indagini e mette in luce un sistema di frode fiscale che coinvolge anche soggetti considerati inattivi dal fisco.

Due coniugi attivi nel settore delle aste immobiliari, percepivano anche fondi Inps e comunali grazie a redditi nascosti all'estero Si presentavano come nullatenenti, ma in realtà gestivano un giro di consulenze per aste immobiliari. La Guardia di finanza di Bologna ha incastrato una coppia di coniugi residenti nell'imolese che, tra il 2019 e il 2024, avrebbe occultato oltre 120.000 euro di guadagni. Le indagini, condotte dai militari della compagnia di Imola, hanno rivelato un sistema ben oliato: l'uomo si sarebbe occupato di assistere i clienti nelle aste giudiziarie, mentre la donna di fornire consulenza fiscale.

