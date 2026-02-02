I lavori al Terminal Trattaroli Le auto in arrivo dalla Cina e i cassoni per la diga del rigassificatore
Questa mattina si sono intensificati i lavori al Terminal Trattaroli, con l’arrivo di auto provenienti dalla Cina. Nel frattempo, proseguono i lavori per i cassoni che serviranno a rafforzare la diga del rigassificatore Snam. Le operazioni continuano senza sosta, coinvolgendo alcuni mezzi specializzati e creando un certo movimento nel sito.
Un traffico di auto che interessa il mercato cinese e la costruzione dei cassoni destinati alla diga che proteggerà il rigassificatore Snam dalle condizioni meteo marine sfavorevoli. Sono queste le operazioni in corso oggi al Terminal Trattaroli, nelle banchine e in parte della proprietà del Gruppo Sapir al porto di Ravenna. Se il traffico delle BMW dalla Germania e destinate al Medio Oriente ha subito una battuta d’arresto per la crisi che investe il mercato tedesco ed europeo dell’auto, i flussi dal paese asiatico sono regolari. Dal primo arrivo, avvenuto lo scorso settembre, a gennaio 2026 sono state scaricate 6. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
