i lavori al terminal trattaroli le auto in arrivo dalla cina e i cassoni per la diga del rigassificatore

Questa mattina si sono intensificati i lavori al Terminal Trattaroli, con l’arrivo di auto provenienti dalla Cina. Nel frattempo, proseguono i lavori per i cassoni che serviranno a rafforzare la diga del rigassificatore Snam. Le operazioni continuano senza sosta, coinvolgendo alcuni mezzi specializzati e creando un certo movimento nel sito.

Dal primo arrivo, avvenuto lo scorso settembre, a gennaio 2026 sono state scaricate 6.

La diga del rigassificatore, progetto di Snam già avviato, ha subito modifiche che ne posticipano la conclusione.

È stata annunciata una proroga di un anno per la consegna della diga frangiflutti destinata a proteggere il rigassificatore al largo di Marina di Ravenna.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

