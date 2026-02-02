La cerimonia dei Grammy si trasforma in un palco di protesta. Durante la premiazione, Bad Bunny, vincitore del Miglior Album dell’Anno, ha rivolto un messaggio diretto contro l’Ice, l’agenzia federale statunitense che si occupa di immigrazione. L’artista ha scelto di usare il momento per denunciare le politiche di detenzione e le deportazioni, lasciando il pubblico senza mezzi termini. La sua presa di posizione ha scosso la serata, facendo parlare di sé anche oltre il mondo della musica.

Non è stata una semplice premiazione della musica. La 68ª edizione dei “Grammy Awards” si è trasformata in un'arena di contestazione politica, con il vincitore del “Miglior Album dell'Anno”, Bad Bunny, che ha lanciato dal palco un chiaro attacco all'Immigration and Customs Enforcement (ICE), l'agenzia federale statunitense per l'immigrazione. All'inizio del suo discorso, prima ancora dei ringraziamenti tradizionali, l'artista portoricano ha detto: “ICE out”, incassando un'ovazione dal pubblico di star presenti alla Crypto.com Arena di Los Angeles. “Non siamo selvaggi, non siamo animali, non siamo alieni. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - I Grammy diventano un comizio anti-Ice: cosa dice Bad Bunny

Durante i Grammy 2026, Bad Bunny ha conquistato il premio come miglior album dell’anno, portando a casa il riconoscimento più ambito della serata.

Durante i Grammy 2026, Bad Bunny ha preso la parola per criticare duramente l’Ice, che definisce “non selvaggi” ma dannatamente dannosi.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

