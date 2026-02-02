I Grammy al tempo dell’Ice

La cerimonia dei Grammy si svolge in un clima teso, segnato dalle tensioni politiche e dalle violenze degli ultimi tempi. La musica, solitamente simbolo di festa e leggerezza, si trova a fare i conti con un’atmosfera più pesante, influenzata anche dalle conseguenze della presidenza Trump. La notte degli Oscar della musica si presenta quindi diversa dal solito, con artisti e pubblico che percepiscono l’aria di cambiamento nell’aria.

Era il 4 maggio 1970. All’università del Kent, in Ohio, 28 soldati della guardia nazionale spararono circa 67 colpi in 13 secondi, uccidendo quattro studenti disarmati e ferendone altri nove, uno dei quali riportò una paralisi permanente. Gli studenti, in tutto più di trecento, stavano manifestando contro la guerra in Vietnam e in Cambogia in un’università locale. Tre giorni prima il presidente Richard Nixon aveva chiamato “barboni” i manifestanti presenti negli atenei. Poco dopo la tragedia, vedendo sulla rivista Life una foto di una delle vittime scattata dal premio Pulitzer John Filo, Neil Young trovò ispirazione per scrivere il testo di Ohio, un brano che registrò insieme a Crosby, Stills e Nash, e che fu pubblicato nel giro di un paio di settimane. 🔗 Leggi su Internazionale.it

La cerimonia dei Grammy premia Billie Eilish con la canzone dell'anno per «Wildflower».

Billie Eilish torna a vincere ai Grammy.

Grammy 2026: tutti i vincitori della lunga notte di Los AngelesSono stati assegnati alla Crypto.com Arena di Los Angeles i Grammy 2026. La cerimonia evento ha celebrato i migliori artisti, album, canzoni e produzioni musicali pubblicati tra il 31 agosto 2024 e il ... panorama.it

Grammy nel segno di Bad Bunny e delle proteste anti-ICE. Trump Show inguardabileLOS ANGELES (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Serata di premi e polemiche quella di Los Angeles per i Grammy Awards. Bad Bunny, primo cantante in ... iltempo.it

"Il Grammy per la canzone dell'anno è un premio che tutti gli artisti desiderano, quasi quanto Trump desidera la Groenlandia. Il che ha senso, perché l'isola di Epstein non c'è più: ora gliene serve una nuova per passare il tempo con Clinton" #Grammys x.com

La vittoria di Bad Bunny ai Grammy conferma quello che ormai è chiaro da tempo: la musica non ha più confini geografici o linguistici, ma parla una lingua globale. Un artista che ha trasformato la propria identità culturale in un linguaggio universale, portando facebook