I fatti del giorno – Roma

Questa mattina, poco dopo le 5:30, una tubatura si è rotta in via Prenestina a Roma. La strada si è allagata e molte case sono rimaste senz’acqua. La situazione ha creato disagi e disordine nel quartiere, mentre le squadre di emergenza cercano di rimuovere l’acqua e riparare il danno.

Roma: si rompe tubatura in via Prenestina, strada allagata e abitazioni senz'acqua – Questa mattina, poco dopo le 5:30, via Prenestina a Roma si è trasformata in un lago, con numerose abitazioni rimaste senza acqua. L'incidente è avvenuto all'altezza del civico 916, a Tor Tre Teste, a causa della rottura di una tubatura di un edificio privato. Sul posto sono intervenute le pattuglie del gruppo Casilino della polizia locale di Roma, coadiuvate nelle prime ore del mattino dagli agenti del gruppo Torri, per garantire la messa in sicurezza dell'area e gestire la viabilità. Presenti anche i vigili del fuoco.

