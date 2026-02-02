I diritti di docenti e ATA di ruolo e precari spiegati bene Cosa fare in caso di… Aspettative congedi permessi 104 ferie e malattie Anche formato e-book

Una nuova guida chiara e completa aiuta insegnanti e personale ATA a capire meglio i propri diritti. La pubblicazione spiega cosa fare in caso di aspettative, congedi, permessi, 104, ferie e malattie. È pensata per chi lavora nella scuola, sia di ruolo che precario, e vuole conoscere le regole in modo semplice e diretto. La guida è disponibile anche in formato e-book, così è ancora più facile consultarla quando serve.

Una guida completa e chiara sui diritti di docenti e personale ATA, sia di ruolo che precario.

