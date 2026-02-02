I dati sfatano miti Dipendenza dalla tecnologia? I teenager e i ventenni sono la maggioranza

I dati dimostrano che i giovani non sono schiavi della tecnologia. Li trovi ovunque: al cinema, in un museo, ai concerti o in libreria. Non sono pigri e non vivono attaccati agli schermi come si pensa spesso. Sono ragazzi che si muovono e vivono la loro vita, anche se spesso vengono etichettati come dipendenti dai dispositivi digitali.

Li incontri al cinema, dentro a un museo, ai concerti. Persino in libreria. Non sono pigri. E nemmeno al guinzaglio della tecnologia. Se sembrano alieni forse un po' è vero, basta vedere come masticano il sapere. Sono 12 milioni in Italia, hanno meno di 28 anni e si dividono fra generazione Zeta (nati dopo il 1997) e Alpha (dal 2010, i figli dei Millennials). L'evoluzione segue logiche misteriose. Questo piccolo esercito che marcia in un mondo capovolto mostra comportamenti culturali eccentrici rispetto ai padri, ai nonni e anche ai fratelli maggiori: non leggono quotidiani cartacei ma libri sì, ascoltano podcast più che radio, guardano poca televisione però non si tirano indietro davanti alle attività dal vivo.

