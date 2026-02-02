I creativi vanno male a scuola disturbano | Galimberti e l’intelligenza divergente

Umberto Galimberti torna a parlare di scuola e intelligenza. In un video su YouTube, il filosofo evidenzia come molti giovani creativi e intelligenti spesso siano penalizzati a scuola, considerati disturbatori o poco attenti. Secondo lui, il sistema educativo italiano fatica a riconoscere e valorizzare le diversità cognitive, creando una contraddizione tra le esigenze degli studenti e le regole scolastiche. Galimberti invita a riflettere su come si possa cambiare questa dinamica per favorire davvero lo sviluppo delle capacità di tutti.

In un intervento diffuso su YouTube, il filosofo Umberto Galimberti torna a interrogarsi sul rapporto tra scuola, intelligenza e democrazia, mettendo in luce una contraddizione strutturale del nostro sistema educativo. Secondo Galimberti, "la scuola richiede e premia prevalentemente un'intelligenza convergente": quella capace di arrivare a una risposta corretta, unica, prevista. "Convergente è già l'intelligenza che richiede la scuola", afferma, chiarendo come l'intero impianto educativo sia orientato verso l'uniformità del pensiero più che verso la sua apertura. Da qui nasce, secondo il filosofo, la difficoltà dei soggetti creativi nel percorso scolastico. Galimberti: "La scuola sviluppa solo un tipo di intelligenza, quella logico-matematica. Ma ne esistono molte altre" Secondo Galimberti, il sistema scolastico si concentra principalmente sull'intelligenza logico-matematica, trascurando altre forme di intelligenza come quelle artistiche ed emotive. 'Il bene e il male' nei giovani. L'educazione per Galimberti L'educazione dei giovani secondo Galimberti affronta il tema del bene e del male come elementi fondamentali della crescita.

