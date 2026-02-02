Questa mattina, a Roma, si è svolto il tradizionale passaggio di testimone tra i Comuni del Conegliano Valdobbiadene, che da oggi diventano ufficialmente le Città del Vino per il biennio 2026-2027. La cerimonia si è tenuta nella Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani, con rappresentanti dei due paesi e istituzioni nazionali presenti per celebrare il riconoscimento.

Il 2 febbraio 2026, nella Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani a Roma, si è svolto il tradizionale passaggio di testimone ufficiale che assegna il titolo di Città Italiana del Vino per il biennio 2026-2027. A ricevere l’incarico sono stati i comuni del territorio di Conegliano e Valdobbiadene, in provincia di Treviso, riconosciuti per il loro straordinario patrimonio vitivinicolo, storico e culturale. L’evento, organizzato in collaborazione con il Senato della e la commissione Agricoltura presieduta dal senatore Luca De Carlo di Fratelli d’Italia, ha celebrato non solo un riconoscimento istituzionale, ma anche un momento simbolico di continuità tra le tradizioni del vino e le sfide del futuro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - I Comuni del Conegliano Valdobbiadene città del Vino 2026/27

