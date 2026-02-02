i comuni azzerino le sanzioni

I sindaci di Azzerrino chiedono di sospendere subito tutte le sanzioni sui tributi locali. In una lettera ufficiale, invitano le amministrazioni comunali a mettere in atto la definizione agevolata delle imposte, per aiutare le imprese in difficoltà. L’obiettivo è alleggerire il peso fiscale e favorire la ripresa economica del territorio.

"Per sostenere le imprese del territorio i Comuni attivino subito la definizione agevolata dei tributi locali ". E’ quanto chiede il vicepresidente provinciale di Confesercenti Massimiliano Mei (nella foto) che rivolge un appello "a tutti i Comuni affinché procedano quanto prima all’adozione della misura resa possibile dalla Legge di bilancio che consente agli enti territoriali di ridurre o azzerare sanzioni e interessi su tributi di propria competenza, tra cui Imu, Tari, Tasi ed altre entrate comunali". La normativa introduce per Comuni, Province e Regioni una facoltà autonoma di intervento, non automatica, che richiede l’approvazione di un regolamento o di una delibera consiliare per rendere operativa la misura a livello locale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

