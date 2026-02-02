Un mese dopo la tragedia di Crans-Montana, i compagni e gli amici delle vittime sono tornati in tv per ricordare chi ha perso la vita. La scena si ripete, con parole semplici e lacrime agli occhi, mentre cercano di mantenere vivo il ricordo di quel giorno fatale. La comunità si stringe intorno alle famiglie colpite, che ancora affrontano il dolore e l’assenza.

È passato un mese dal maledetto Capodanno di Crans-Montana, con il fuoco che si è portato via 41 persone. Difficile farsene una ragione. Soprattutto per i familiari, ma anche per gli amici. Per la prima volta alcuni di quegli amici delle vittime sono andati in tv, al programma Bella Ma' (Rai Due), condotto da Pierluigi Diaco, per ricordare chi non c'è più. Gabriele parla di Emanuele Galeppini, la giovane promessa sedicenne del golf. "Era come un fratello, ci siamo conosciuti 4 anni fa e abbiamo condiviso insieme molte trasferte. Aveva questo sorriso che dava sicurezza e mi ha sempre fatto divertire. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - I compagni e gli amici delle vittime di Crans Montana in tv ad un mese dalla tragedia

Approfondimenti su Crans Montana Tragedia

In memoria delle vittime della tragedia di Crans-Montana, tutte le scuole siciliane osserveranno un minuto di silenzio domani, 8 gennaio.

La tragedia a Crans-Montana si è aggravata: salgono a 41 le vittime della sparatoria al locale Le Constellation.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Crans Montana Tragedia

Argomenti discussi: Alunno delle medie minaccia i compagni con il coltello: disarmato dagli insegnanti e denunciato; Bologna, studente delle medie minaccia i compagni con un coltello: denunciato; Litiga con i compagni e li minaccia con un coltello, studente delle medie disarmato dagli insegnanti e denunciato; Conegliano, non può permettersi la gita scolastica: i compagni di classe fanno una colletta e gliela pagano.

Litiga con i compagni e li minaccia con un coltello, studente delle medie disarmato dagli insegnanti e denunciatoUn ragazzino di età inferiore ai 14 anni è stato denunciato per aver minacciato i compagni di scuola con un coltello a Bologna ... fanpage.it

Bologna, studente delle medie minaccia i compagni con un coltello: denunciatoL’episodio è avvenuto durante l’orario scolastico. Stando alle ricostruzioni, si è trattato di una lite tra compagni degenerata con il ragazzino che ha estratto l’arma fabbricata in casa. L’alunno, ... tg24.sky.it

#Crans_Montana , #Mattarella ( dopo la visita ai feriti al #Niguarda ) ha incontrato i genitori di Chiara Costanzo - facebook.com facebook

Milano, Mattarella al Niguarda a sorpresa visita i ragazzi feriti a Crans-Montana x.com