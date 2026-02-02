I colpi dell'ultimo giorno di calciomercato invernale di Serie A da Holm alla Juve a Zaragoza alla Roma

L’ultimo giorno di calciomercato invernale ha portato diverse novità in Serie A. Juve ha preso Holm, mentre la Roma ha messo a segno un colpo a Zaragoza. Le trattative sono state intense fino all’ultimo minuto, con squadre che hanno cercato di rinforzare le proprie rose. Ora si aspetta solo la fine delle operazioni per capire come queste mosse influenzeranno il campionato.

Tutte le operazioni di calciomercato invernale delle squadre di Serie A nell'ultimo giorno di trattative. La Juve ha chiuso per Holm con Joao Mario al Bologna, Zaragoza alla Roma. Calciomercato, Holm alla Juve e Joao Mario al Bologna: ufficiale lo scambio di prestiti La Juventus ha preso Holm in prestito, mentre il Bologna ha ufficializzato l'arrivo di Joao Mario nello stesso modo. Ternana, ultimo giorno di calciomercato: ecco cosa accadrà nelle ore conclusive della sessione invernale Questa sera si chiude ufficialmente il calciomercato invernale e la Ternana sta preparando gli ultimi colpi.

