I cinque carri in gara Colori decorazioni e letture del mondo Le opere delle società

Oggi inizia il Carnevale d’Europa a Cento, con cinque carri in gara e tanti gruppi che sfilano per le vie. La piazza si riempie di colori, decorazioni e messaggi che arrivano da tutto il mondo. A fare da apripista sono i Figli delle Stelle, con il loro spettacolare “Cacao Meravigliao”, dedicato al carnevale di Rio e al patron Ivano Manservisi, che anni fa instaurò il gemellaggio con il Brasile. La festa promette di essere un vero tripudio di allegria e creatività.

Colori, meraviglia e grandi messaggi nell'edizione 2026 del Cento Carnevale d'Europa. A inaugurare le sfilate è il gruppo a piedi non in gara, i Figli delle Stelle con 'Cacao Meravigliao', ispirato quest anno al carnevale di Rio in omaggio al patron Ivano Manservisi che tanti anni fa avviò il gemellaggio con il Brasile. Poi i cinque carri in gara. I Toponi, campioni in carica, con ' Maledetti cambiamenti ', affrontano la paura del mutamento nel mondo contemporaneo. Il corvo che prende il volo sulla folla, maschera centrale del carro, simboleggia un cambiamento inevitabile che va compreso e attraversato.

