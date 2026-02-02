I cani annunciano il tour estivo il calendario e i biglietti
I Cani annunciano le date del loro tour estivo. Dal 5 luglio, la band tornerà a esibirsi in diversi festival e location di prestigio in Italia. I fan possono già prenotare i biglietti e prepararsi a vivere un’estate musicale sotto il segno della band.
I cani tornano in tour dal 5 luglio per una serie di concerti nei festival e nelle location più prestigiose dell’estate italiana. Dopo il successo del tour autunnale nei club (tutto sold out), i cani tornano in tour dal 5 luglio per una serie di concerti nei festival e nelle location più prestigiose dell’estate italiana. Biglietti in vendita da mercoledì 4 febbraio alle ore 10. Il calendario del tour. 05 luglio 2026 Sesto al Reghena (PN) Sexto ‘Nplugged 12 luglio 2026 Bologna BOnsai 14 luglio 2026 Collegno (TO) Flowers Festival 18 luglio 2026 Arezzo Mengo Music Fest 21 luglio 2026 Milano Parco della Musica in concerto per Mi Ami + special guest 25 luglio 2026 Genova Balena Festival 27 luglio 2026 Cesena acieloaperto Festival 30 luglio 2026 Montecosaro (MC) Mind Festival 31 luglio 2026 Assisi (PG) Suoni Controvento 01 agosto 2026 Roseto degli Abruzzi (TE) Transumare nello spazio 0X agosto 2026 Castelbuono (PA) Ypsigrock TBA 08 agosto 2026 Locorotondo (BA) Locus Festival 10 settembre 2026 Roma Auditorium Parco della Musica Spring Attitude Festival + Roma Summer Fest 1X settembre 2026 Trento Poplar Festival TBA. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
Approfondimenti su Cani Tour
Ultime notizie su Cani Tour
