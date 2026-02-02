I bianconeri cadono 0-1 Il Trestina viene beffato nel finale Brutto passo falso col Montevarchi

Il Trestina perde 1-0 in casa contro il Montevarchi. La squadra di casa ha sprecato diverse occasioni e si è fatta sorprendere nel finale, subendo il gol decisivo negli ultimi minuti. Un passo falso che complica la corsa ai punti e lascia qualche rammarico tra i tifosi locali.

TRESTINA 0 MONTEVARCHI 1 TRESTINA (3-4-3): Bonifacio 6,5; Sensi 6 (36' s.t. Mercuri 6,5), De Meio 6, Ubaldi 6 (20' s.t. Bussotti 6); Giuliani 5,5, Tolomello 6, Ferrarese 5,5 (38' s.t. Lucchese 6), Nouri 5,5 (33' s.t. Confessore 6); Principe 5,5 (33' s.t. Russo 6), Priore 5,5, Ferri Marini 5,5. All. Croce 5,5 (Calori squalificato) AQUILA MONTEVARCHI (3-5-2): Giusti 6; Cecconi 7, Francalanci 6,5, Coly 6,5; Kondaj 7 (41' s.t. Bassano s.v.), Galeota 6 (38' s.t. Lovari 6), Nannini 6, Mattei 7, Casagni 6 (15' s.t. Cocci 6); Mencagli 6 (26' s.t. Rosini 6), Tommasini 6 (34' s.t. Bocci 6). All. Marmorini 6,5 ARBITRO: Borghi di Modena 6,5 Marcatore: 30' s.

