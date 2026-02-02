huang nega attriti con openai conferma collaborazione con nvidia su investimenti strategici

Jensen Huang smentisce ogni ipotesi di attrito con OpenAI. L’amministratore delegato di NVIDIA conferma invece di aver investito ancora nella startup di Sam Altman, partecipando al nuovo round di finanziamenti. Huang ribadisce che la collaborazione tra le due aziende continua senza problemi, nonostante le voci di tensioni circolate di recente.

Jensen Huang, amministratore delegato di NVIDIA, ha smentito categoricamente le voci circolate nelle ultime settimane su una possibile frattura nel rapporto con OpenAI, confermando invece un impegno finanziario significativo nel nuovo round di raccolta fondi della startup guidata da Sam Altman. L’annuncio, rilasciato durante un’intervista a Taipei, arriva dopo un report del Wall Street Journal che aveva ipotizzato una revisione al ribasso dell’accordo iniziale da 100 miliardi di dollari, considerato non vincolante e oggetto di crescenti dubbi da parte di NVIDIA. Huang ha definito quelle ricostruzioni “prive di fondamento”, ribadendo la solidità strategica della collaborazione tra le due aziende. 🔗 Leggi su Ameve.eu

