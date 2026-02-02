La vicenda di Deniss Metsavas torna a fare notizia, portando ancora una volta al centro dell’attenzione il tema dei tradimenti e del potere. La storia, già raccontata da Michael Weiss nel 2019, acquista oggi un nuovo risvolto, dimostrando quanto sia facile manipolare le persone e sfruttare le loro debolezze. Un caso che mette in luce le dinamiche oscure dietro le insidie di Honeytrap e le influenze che possono cambiare la vita di un individuo.

La storia di Deniss Metsavas non è un caso da manuale, riportato da Michael Weiss su The Atlantic nel giugno 2019 e oggi tornato di estrema attualità. Un ufficiale dell’esercito estone, etnicamente russo, trasformato in fonte dell’intelligence militare di Mosca attraverso ricatto, progressione e controllo personale. Un caso che aiuta a capire come lavorano le campagne di intelligence, in questo caso del Gru. L’inizio. Tutto comincia nel 2007, a Smolensk. Metsavas è in visita dai parenti. Una notte con una donna conosciuta in discoteca. Poche ore dopo, l’arresto informale: accusa di violenza, prospettiva di anni di carcere, un video compromettente mostrato in centrale. 🔗 Leggi su Formiche.net

