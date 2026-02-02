L’utente racconta di aver pubblicato su Facebook una foto di una ragazza iraniana che si accende una sigaretta e brucia un’immagine dell’ayatollah Khamenei. Dopo poche ore, il social network ha rimosso il post, sostenendo che si trattava di un falso. La persona si dice sorpresa, perché l’immagine è autentica e risale a un evento di protesta in Iran. La censura di Facebook solleva ancora una volta il problema delle restrizioni sui contenuti legati all’Iran e alle manifestazioni di dissenso.

Alcuni giorni fa ho pubblicato su Facebook la foto di una ragazza iraniana che si accende una sigaretta e brucia una foto dell'ayatollah Khamenei. Un gesto di sfida dei giovani di fronte all'oscurantismo del regime iraniano, che da sempre stigmatizza il fumo tra le donne iraniane. Quelle immagini sono diventate virali sui social media, nelle ultime settimane, rendendo difficile per le autorità di Teheran arginarne la diffusione. Chi ha preso a bastonate e sparato alla nuca contro la folla scesa in piazza sperava di poter nascondere tutto sotto il tappeto, di non far vedere nulla. Proprio come fa da anni Pechino, che censura le immagini di piazza Tien an men del 1989, affinché nessuno, in Cina, sappia cosa è accaduto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Ho postato questa foto ma Facebook l'ha censurata dicendo che è un fake"

