La modella Carolyn Smith rivela di aver parlato con Re Carlo dei suoi tumori. Ha raccontato di aver saltato la chemio per incontrarlo di persona. La Smith dice che l’incontro le ha dato forza e speranza. Ha anche ricordato che sua mamma lavorava per la Famiglia Reale e che ha conosciuto Lady Diana. Re Carlo le avrebbe detto di mantenere sempre fiducia nella ricerca e nei medici.

“Con Re Carlo abbiamo parlato della nostra situazione oncologica. Mi ha detto che dobbiamo avere sempre fiducia nella ricerca e nei medici”. A rivelarlo è Carolyn Smith nel suo racconto a Verissimo. Ospite di Silvia Toffanin, la coreografa e giudice di Ballando con le Stelle ha raccontato i dettagli di questo incontro che per lei ha un valore personale preciso, legato sia alla storia familiare sia alla lunga battaglia contro il tumore al seno: “ Mia mamma lavorava per la famiglia reale “, spiega Smith. “Ho conosciuto la Regina Madre, la Regina Elisabetta, Lady Diana, la principessa Margaret, e finalmente anche Re Carlo e la Regina Camilla “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ho parlato con Re Carlo dei nostri tumori, per vederlo ho saltato la chemio. Mia mamma lavorava per la Famiglia Reale: ho conosciuto anche Lady Diana”: la rivelazione di Carolyn Smith a Verissimo

Carolyn Smith ha raccontato a Verissimo di aver capito di essere davvero forte dopo dieci anni di battaglia contro il tumore al seno.

