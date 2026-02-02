Ho dubbi su mio figlio | il test di paternità è sempre possibile?

Molti genitori si chiedono se sia possibile fare un test di paternità in qualsiasi momento. La risposta è no. Non sempre si può eseguire e, anche quando si può, un test singolo non garantisce effetti legali immediati. Le leggi italiane prevedono certe condizioni e procedure per ottenere risultati ufficiali.

No, il test di paternità non è sempre possibile. E, soprattutto, non basta un test per avere effetti legali. Il test di paternità è un esame genetico che confronta il DNA del presunto padre con quello del figlio per verificare la compatibilità biologica. Accerta un dato scientifico, non uno status giuridico. La legge non riconosce un diritto incondizionato all’accertamento del DNA e distingue tra sapere la verità biologica e modificare la posizione giuridica. È importante non scambiare un test privato per una prova, dando per scontato il consenso o attribuendo all’accertamento genetico effetti che l’ordinamento non gli riconosce. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

