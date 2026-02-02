Helldivers 2 supera i 20 milioni di copie confermandosi tra i giochi più venduti del 2024

Helldivers 2 ha superato i 20 milioni di copie vendute, diventando uno dei giochi più venduti del 2024. La notizia circola tra appassionati e addetti ai lavori, che sottolineano il grande successo commerciale del titolo. La casa di produzione festeggia e punta a mantenere il ritmo nei prossimi mesi.

Helldivers 2 ha superato il traguardo delle venti milioni di copie vendute, confermandosi come uno dei fenomeni più significativi del videogioco del 2024. Il titolo sviluppato da Arrowhead Game Studios ha raggiunto questo record in un arco di tempo che si avvicina ai due anni dalla sua uscita, un risultato straordinario per un gioco che ha saputo mantenere alta l’attenzione del pubblico nonostante le polemiche e le critiche iniziali. I dati, raccolti da Alinea Analytics, indicano un incasso lordo superiore ai 700 milioni di dollari, un valore che non include le entrate generate da microtransazioni, segno di una crescita sostenuta e diffusa su più piattaforme. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Helldivers 2 supera i 20 milioni di copie, confermandosi tra i giochi più venduti del 2024 Approfondimenti su Helldivers 2 Gta 5 supera i 220 milioni di copie vendute e si conferma tra i giochi più venduti di sempre Geely Auto supera i 3 milioni di veicoli venduti nel 2025, in aumento del 39% Nel 2025, Geely Auto ha raggiunto oltre 3 milioni di veicoli venduti, segnando un aumento del 39% rispetto all’anno precedente. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Helldivers 2: il Titolo di Guerra Reggimento cancellato è in arrivo il 20 gennaio. Scopri di più: https://blog.it.playstation.com/2026/01/13/helldivers-2-titolo-di-guerra-reggimento-cancellato-in-arrivo-il-20-gennaio/ - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.