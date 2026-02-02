Qualcuno dice che il rum Hampden 15, anche se in smoking, ha più fan tra chi lo gusta che tra chi lo produce. La sua fama cresce tra gli appassionati, pronti a difenderlo come un’icona di stile e qualità.

In molti sostengono che esistano tanti rum quanti sono non i suoi produttori, ma addirittura i suoi bevitori. Si esagera, ma si sa, il distillato di canna, spirito da pirati, è incline alle iperboli quanto è allergico alle categorie. E quindi non è un caso se uno dei brand più riconoscibili e in controtendenza rispetto al mercato calante è Hampden, il re «funky» dello stile giamaicano. Piccola premessa: storicamente, il rum prodotto nella zona di Trelawny è sempre stato caratterizzato da grande corpo e da un'insolita concentrazione di «congeneri», ovvero quelle componenti chimiche assicurano sentori di frutta tropicale, come ad esempio gli esteri. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Hampden 15, un rasta-rum in smoking

Approfondimenti su Hampden 15