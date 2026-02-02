Hamilton non illude i tifosi l’ammissione sconforta la Ferrari | che mazzata

Lewis Hamilton non si lascia illudere: dice chiaramente che la Ferrari deve ancora lavorare e non aspettarsi miracoli. La sua ammissione mette sotto scacco i tifosi rossi, già nervosi per il passo indietro rispetto alle aspettative. La Ferrari, invece, si trova a fare i conti con un inizio di stagione che non promette niente di buono. Ora si aspetta di capire se riusciranno a recuperare e a partire forte nel 2026.

Saprà Ferrari iniziare al meglio la Stagione 2026? Per Lewis Hamilton bisogna restare con i piedi per terra, forse anche un po’ pessimisti in fin dei conti. Fa strano anche solo scrivere queste parole ma, alla prova dei fatti, Lewis Hamilton è stato la grande delusione del 2025. Avreste mai creduto di leggere dichiarazioni simili? Il pilota inglese ha eguagliato il triste record di gare in Ferrari senza podi superando il compianto Didier Pironi – 21 gare senza salire sui tre gradini contro le 18 dell’atleta – e chiudendo una stagione sciapa e poco soddisfacente. Insomma, se Charles Leclerc parte puntando al titolo che non ha mai vinto, o almeno questa è la speranza, per Lewis sarebbe già un buon progresso riuscire ad arrivare sul podio, magari tornando a vincere un paio di gare.🔗 Leggi su Sportface.it

Hamilton, ancora una volta protagonista di una delusione, subisce un nuovo colpo che si aggiunge a una serie di risultati difficili.

Questa mattina i piloti Ferrari hanno portato a termine le ultime sessioni di test in Spagna.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

