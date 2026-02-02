Ha una bella personalità Kaufmann e il tentativo di casting per la figlioletta

Kaufmann ha provato a mettere in mostra la sua figliola, cercando di sfruttare la sua immagine per qualche soldo. Prima di considerarla un oggetto da buttare, ha tentato di farla partecipare a un casting. L’uomo, però, difende la personalità della bambina, sottolineando che ha una bella personalità.

Prima di trattarla alla stregua di un oggetto da gettare via, ha provato a sfruttare la sua immagine mettendosi in tasca qualche soldo. Emerge un nuovo dettaglio inquietante rispetto al brutale omicidio di Francis Kaufmann, il californiano che quest'estate ha ucciso sua moglie e, pochi giorni dopo, la figlioletta di poco più di un anno, poi ritrovate senza vita a Villa Pamphilj a Roma. Riportano oggi Repubblica e il Messaggero nella loro edizione cartacea, che dopo avere ucciso la compagna Anastasia, Kaufmann vagò per giorni per le strade di Roma, provando in ogni modo a contattare agenzie di "baby modelling". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

La madre di 11 mesi uccisa avrebbe tentato di farla partecipare a un provino.

