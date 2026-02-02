Ha 19 anni ma canta come un veterano | Napoli scopre Mirodimare

Napoli si ferma ad ascoltare Mirodimare, il giovane di 19 anni che canta come un veterano. La città scopre un talento che sembra aver già vissuto più di una vita, con una voce intensa e piena di emozioni. Tra sogni e radici profonde, il nuovo nome della scena musicale napoletana sta conquistando tutti.

C'è chi a diciannove anni sogna, chi prova, chi cerca la propria voce. E poi c'è chi sembra averne già vissuti cinquanta, con addosso malinconia, poesia e radici profonde. Si chiama Mirodimare, all'anagrafe Mirko Della Vecchia, ed è il nome nuovo che si affaccia sulla scena musicale partenopea con un esordio che profuma di mare, chitarre e verità: Io, 'nu criaturo, il suo primo singolo. Capelli ricci e scuri, sguardo introverso, aria malinconica: quando lo incontri si ha la sensazione di averlo già visto da qualche parte. Forse in una vecchia pellicola, forse in una foto sbiadita, forse proprio accanto a una chitarra anni Settanta.

